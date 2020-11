Alario, omaggio a Maradona in Europa League: maglia speciale nel riscaldamento e gol con dedica

Un gol che ha cercato e sognato, non tanto per la vittoria, agevole, del suo Bayer Leverkusen contro l’Hapoel Beer Sheva ma per quello che avrebbe significato per l’Argentina. Lucas Alario, bomber argentino del club tedesco, è stato protagonista di un omaggio a Diego Armando Maradona prima e durante la partita di Europa League.

Una maglia speciale nel riscaldamento, poi, la rete che ha chiuso il definitivo poker per i suoi. Un gesto che non è passato inosservato e che ha fatto il giro del mondo del web. La t-shirt con il numero 10 e il nome di Maradona prima, lo sguardo al cielo con tanto di bacio e dedica che non ha bisogno di spiegazioni. Una notte emozionante che Alario ricorderà per sempre.