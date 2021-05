Alberto Moreno vince con il Villarreal e… fa festa con i fan del Liverpool

L'esterno spagnolo fa festa e non dimentica la sua ex squadra

Ebbene sì. Alberto Moreno, ex giocatore Reds, ha fatto valere la sua fede calcistica dopo aver battuto gli inglesi dello United. "Andiamo tifosi del Liverpool. Get out Manchester United, get out", ha detto il calciatore in diretta dagli spogliatoi. Forza Liverpool, sempre nel mio cuore". Poi la festa con i compagni del Villarreal, appunto, ma il primo pensiero del calcaitore è stato quello di esultare con tanto di "You'll never walk alone", celebre canzone della squadra Reds.