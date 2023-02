Alla Lazio va bene il pari senza gol con il Cluj per qualificarsi agli ottavi

Finisce senza gol e con poche emozioni la partita tra il Cluj e la Lazio. Va meglio alla squadra capitolina che conquista il pass per gli ottavi di Conference League. In Romania basta lo 0-0 che qualifica la squadra di Sarri dopo la vittoria dell'Olimpico (1-0) dell'andata. Con tanti assenti (su tutti Romagnoli, Milinkovic-Savic, Pedro e Zaccagni) la Lazio crea e rischia poco. Venerdì alle 13 i sorteggi live su Sky Sport e in streaming su NOW