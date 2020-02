Anche Inter – Ludogorets a rischio? Il club bulgaro chiede chiarezza

Il Coronavirus che ha interrotto quasi un campionato intero ora rischia di far fermare anche le competizioni europee. E’ quello che teme il Ludogorets che dopo il rinvio di Inter-Sampdoria ha chiesto chiarimenti in vista della partita di giovedì sera: “PFC Ludogorets ha formalmente chiesto a UEFA e Inter la situazione nella regione italiana della Lombardia. In questi giorni sono stati segnalati casi di infezione da Coronavirus. Più di 600 tifosi bulgari dovrebbero sostenere la loro squadra a San Siro giovedì (27 febbraio) nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Molti di loro hanno già acquistato biglietti aerei e ci sono viaggi organizzati in autobus dalla Bulgaria all’Italia”.

RISPOSTA RAPIDA – Il club bulgaro ha chiesto all’Inter una risposta rapida: “Il Ludogorets si aspetta una rapida spiegazione dall’Inter sulla situazione in città. Se sarà ricevuto il Club informerà immediatamente i suoi sostenitori della situazione a Milano tramite un messaggio sul suo sito Web ufficiale. Il Ludogorets collaborerà con le autorità diplomatiche bulgare sulla situazione in Italia”.