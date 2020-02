Ancora Lukaku, l’Inter vince 2-1 e vola agli ottavi di Europa League

Succede tutto nel primo tempo. I bulgari passano in vantaggio su una disattenzione di Godin, poi un autogol di Terziev e il gol di Lukaku fissano il risultato sul 2-1. Venerdì l’Inter conoscerà il suo prossimo avversario.

LA GARA – Il primo tempo inizia a ritmi bassi, almeno per i primi 20 minuti di gioco. La prima occasione del match è dell’Inter con Lukaku lanciato in campo aperto da Sanchez, ma il belga spreca calciando addosso al portiere. Al 26′ ecco il gol a sorpresa del Ludogorets. Cross dalla destra di Cicinho con Cauly che raccoglie e spara sotto la traversa. La reazione dell’Inter però non si fa attendere. Biraghi innescato da Eriksen entra in area di rigore e mette in mezzo un pallone che viene deviato in porta da Terziev. L’autogol del difensore ristabilisce il pareggio, ma l’Inter di Conte non si accontenta. I nerazzurri spingono ancora e sul finale di primo tempo vanno avanti con un gol rocambolesco di Romelu Lukaku. Il belga schiaccia di testa una palla servita da Sanchez. Iliev respinge proprio sulla testa del giocatore e il pallone finisce in fondo al sacco. Nel secondo tempo Conte lancia nella mischia Brozovic e il rientrante Esposito. In campo Lukaku continua a dare spettacolo con strappi e accelerazioni che fanno capire quanto sia in forma il belga. Al 52′ Sanchez butta giù la porta con un tiro dai 25 metri che si stampa contro la traversa. Per il resto della partita l’Inter gestisce senza rischiare. Servono energie per il match contro la Juventus.