Arsenal eliminato dall’Europa League, Aubameyang in lacrime pochi minuti dopo il suo gol… e il suo errore

Un gol pazzesco che sarebbe potuto valere il passaggio del turno. La gioia senza freni nei tempi supplementari di Pierre Emerick Aubameyang è stata placata amaramente dalla rete allo scadere dell’Olympiacos che ha portato a casa l’1-2 che è valso l’accesso alla fase successiva dell’Europa League e la conseguente eliminazione dell’Arsenal.

A nulla è servito l’1-0 in trasferta della gara d’andata, i greci sono riusciti ad imporsi e superare il turno grazie alla regola del gol in trasferta. Un gol, quello del 1-2, arrivato a pochi istanti dal fischio finale, e soprattutto a soli 7 minuti dalla gioia del gol di Aubameyang. Ed è proprio l’attaccante Gunners, capitano per l’occasione, ad essere l’emblea della serata dei londinesi. In lacrime per l’eliminazione anche dopo un’occasione sciupata allo scadere. Davanti ai microfoni di BT Sport il bomber ha ammesso quasi piangendo: “Una situazione davvero difficile da accettare. Sono molto molto deluso. Abbiamo perso ritmo e ci è costato il gol all’ultimo minuto. Alla fine ero molto stanco. Non so bene come ho fatto a sbagliare. Avevo i crampi, ma non è una scusa. Dovevo segnare. Sono disperato”.