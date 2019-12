Arsenal sorteggiato con l’Olympiacos, l’ironia dei tifosi: “Lasciate là Sokratis!”

Si sono svolti alle ore 13 di oggi i sorteggi dei sedicesimi di finale di Europa League e l’Arsenal giocherà la doppia sfida eliminatoria contro l’Olympiacos, reduce dalla Champions (terzo nel proprio girone dietro a Bayern e Tottenham). I Gunners, in crisi totale, sono reduci dal brutto 3-0 incassato in casa contro il Manchester City in Premier League e i tifosi sui social reagiscono con ironia a tutto quello che sta accadendo intorno alla propria squadra. Dovendo in Europa League affrontare una formazione greca, alcuni tifosi hanno detto: “Possiamo lasciare Sokratis là quando giocheremo fuori casa?”, ovviamente in riferimento al difensore ex Milan e Genoa, che dal 2018 veste la maglia dei Gunners. La fase difensiva dell’undici di Ljungberg sta facendo acqua da tutte le parti e per questo è presa costantemente di mira.

