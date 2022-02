Atalanta agli ottavi, Lazio fuori dall’Europa League

Il sorteggio degli ottavi è live domani, venerdì 25, dalle 12 su Sky Sport 24

Atalanta passa il turno la Lazio no. L'Atalanta batte l'Olympiacos anche al ritorno e stacca il biglietto per gli ottavi di Europa League. Dopo la rete del vantaggio di Maehle del primo tempo, il grande protagonista del match diventa Malinovskyi: due gol in due minuti (il secondo bellissimo da lontano) e dedica speciale alla sua terra con la maglietta "No war in Ukraine". Fuori la Lazio. l gol di Immobile nel primo tempo aveva illuso la squadra di Maurizio Sarri, ma il Porto trova il pareggio su rigore con Taremi (assegnato dopo intervento del Var per un fallo di Milinkovic Savic) e va avanti a metà ripresa con Uribe. Cataldi pareggia nel recupero dopo tante occasioni sprecate ma non basta per restare in Europa.