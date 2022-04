Atalanta, De Roon: “Contro il Lipsia sarà durissima ma possiamo battere chiunque”

Il calciatore nerazzurro ha parlato dell'impegno di Europa League

De Roon, centrocampista dell'Atalanta, commenta l’imminente impegno ai microfoni di LeoVegas.News, Digital Content Partner della Dea. I riflettori sono puntati sul Red Bull Arena, dove i bergamaschi dovranno dare il massimo contro i tedeschi che attualmente occupano la quarta posizione in classifica, a tre lunghezze di ritardo dal Bayer Leverkusen. De Roon, classe ’91, commenta gli avversari: “Forse il Lipsia è ancora più forte, ha fatto buoni risultati negli ultimi anni. È una squadra che viaggia, non mancano i giocatori e ha una struttura molto forte”. Non manca però la determinazione nerazzurra: “Sarà durissima però crediamo come sempre in noi stessi. Possiamo battere chiunque. Sarà difficile però è bello giocare queste partite”. Rispetto alle sfide passate, stavolta la Dea si trova ad affrontare la partita di andata in trasferta e il ritorno al Gewiss Stadium: “il massimo sarebbe giocare in casa con una vittoria in mano, così puoi pareggiare o vincere o forse anche perdere, dipende. Per noi è importante non perderla e stare attenti al gioco, loro negli spazi sono fortissimi e hanno giocatori veloci”.