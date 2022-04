Atalanta, Gasperini: “Se superiamo lo scoglio Lipsia andremo lontano”

Il tecnico della Dea presenta il match di Europa League

Domani l'Atalanta affronterà il Lipsia per il match di andata dei quarti di finale di Europa League. Il tecnico Gian Piero Gasperini ha presentato il match: "Se passeremo il turno vorrebbe dire proseguire un percorso che può portarci molto lontano. Siamo pronti per affrontare questo quarto contro una società forte, una squadra che sta facendo bene, è chiaro che più vai avanti più aumentano le difficoltà, per noi è una grande opportunità e ce la vogliamo giocare al meglio", spiega ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida sul campo del Lipsia. Un'altra tedesca dopo il Bayer Leverkusen eliminato nel turno precedente. "In classifica sono molto vicine, sono squadre con caratteristiche diverse, ma probabilmente come valori si equivalgono. Tedesco ha risollevato una squadra che non stava facendo benissimo a inizio stagione, per ultimo hanno vinto 4-1 a Dortmund contro la seconda in classifica, è una società che ha grandi ambizioni. Tedesco sta facendo vedere cose importanti".