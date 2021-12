Atalanta, Percassi: “L’Europa League non è la serie B della Champions”

Il patron bergamasco fiducioso di fare strada in Europa League

Dopo l'esito dei sorteggi di Europa League l'Atalanta ha conosciuto il suo avversario che è l'Olympiacos. Il presidente nerazzurro, Antonio Percassi, in una video-intervista ai canali ufficiali della società bergamasca ha commentato l'abbinamento: "L'Europa League non la la Serie B della Champions. Si tratta di un campionato forte in cui fare esperienza e crescere ancora di più. L'Olympiacos è duro, tosto ed esperto, in testa al suo campionato e mai retrocesso. Una realtà forte e attrezzata con un pubblico non inferiore al nostro quando gioca in casa". Sull'eliminazione dalla competizione europea principale contro il Villarreal giovedì scorso, il presidente non esita a esprimere qualche rimpianto: "Il rammarico c'è, soprattutto per come sono andate le cose in una partita da cui saremmo potuto uscire vincitori. Ma questo ormai fa parte del passato - osserva -. Dobbiamo guardare avanti e fare bella figura in Europa League, un torneo difficile con club di grande calibro" conclude il patron nerazzurro.