Attenta Inter, nello Shakhtar Donetsk c’è “mister Europa League”: il record di Taison in Coppa…

Sarà lo Shakhtar Donetsk il prossimo avversario dell’Inter in Europa League. Vittoria facile per gli ucraini contro il Basilea e semifinale contro i nerazzurri conquistata. Una squadra tosta e già ben conosciuta in Europa e trascinata da Taison. Il brasiliano ama la competizione e lo dimostra il suo feeling col gol nel torneo…

Taison: recordman dello Shakhtar Donetsk

L’attaccante brasiliano dello Shakhtar Donetsk Taison ha confermato la sua vena realizzativa in Europa mettendo a segno il suo 13esimo gol nella competizione in assolut. Ma non solo. Il calciatore ha stabilito un altro incredibile record. Ovvero quello di andare in gol per ben 7 edizioni distinte di Europa League. Nessuno prima di lui ci era riuscito.

Si erano fermati a sei solo tre giocatori. Lacazette, ora all’Arsenal, Jeremein Lens, ora al Besiktas, e Ari (Ariclenes da Silva Ferreira), del Krasnodar. Insomma, un bel record che l’Inter spera di fermare interropendo la sua strisca realizzativa. I nerazzurri di Conte dovranno fare molta attenzione a Taison “Re d’Europa”.

