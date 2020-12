AZ Alkmaar-Napoli diretta e streaming, dove vedere il match oggi

AZ Alkmaar-Napoli si gioca oggi giovedì 3 dicembre 2020 alle 21.00 per la gara valida per la fase a gironi dell’Europa League. I partenopei proveranno a centrare la qualificazione in casa degli olandesi.

AZ Alkmaar-Napoli, le probabili formazioni

Se i padroni di casa sono chiamata ad un risultato positivo per cercare di rimanere nel torneo e dunque schiereranno la migliore formazione possibile, il Napoli di Gattuso proverà a mettere in campo qualche seconda linea. L’AZ Alkmaar dovrebbe scendere in campo con Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Stengs, Koopmeiners; Stengs, Boadu, De Wit. I partenopei con Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Bakayoko, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna.

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Stengs, Koopmeiners; Stengs, Boadu, De Wit.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Bakayoko, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna.

Dove vedere il match in diretta e streaming

AZ Alkmaar-Napoli sarà visibile in diretta tv su Sky, dove si può seguire tutta l’Europa League. La gara del quinto turno sarà visibile in tv sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Match anche in chiaro, su TV8 per tutti gli appassionati del toreno.

Per quanto riguarda il live streaming si potrà usufruire come sempre dell’app di Sky Go, utile per visionare la gara anche su dispositivi mobili quali computer portatili, tablet e smartphone. Ancora, si potrà utilizzare l’abbonamento a Now Tv con collegamento ad una Smart TV di ultima generazione.