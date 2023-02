Barcellona-Manchester United, probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo per gli spareggi di Europa League alle 18:45.

Redazione ITASportPress

Barcellona-Manchester United si gioca oggi, giovedì 16 febbraio alle 18:45 per gli spareggi di Europa League. I blaugrana, primi in Liga, vogliono provare a fare bene pure in Coppa. Dal conto loro i Red Devils di Ten Hag hanno come obiettivo proprio arrivare fino alla fine del torneo.

Barcellona-Manchester United, le ultime Formazioni migliori possibili per mister Xavi, sponda Barcellona, e per Ten Hag, per il Manchester United. Lewandowski guiderà l'attacco catalano con Raphina e Gavi che potrebbero agire in sostegno. Dall'altra parte Bruno Fernandes, Sancho e Rashford formeranno il tridente per gli inglesi dietro a Weghorst che giocherà più avanzato.

Probabili formazioni e dove vederla — Il match tra Barcellona-Manchester United è in programma giovedì 16 febbraio 2023 al Camp Nou di Barcellona: calcio d'inizio previsto alle ore 18:45.

La sfida tra blaugrana e inglesi sarà visibile su DAZN e Sky. Non sarà visibile su TV8. Chi seguirà la sfida su DAZN potrà farlo aprendo l'app della piattaforma da smart TV, tramite dispositivi come Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast o tramite console di gioco come PlayStation o Xbox e selezionare la "finestra" relativa alla partita.

Per gli abbonati Sky, sarà possibile vedere Barça-United sintonizzandosi sul canale Sky Sport Calcio (202) o sul canale 254 di Sky Sport.

Chiaramente la gara potrà essere seguita anche in streaming sempre con DAZN e Sky Go.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; Gavi, de Jong, Pedri; Rapinha, Lewandowski, Gavi. All. Xavi.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Maguire, Shaw, L. Martinez; Sabitzer, Casemiro; Sancho, Fernandes, Rashford; Weghorst. All. ten Hag