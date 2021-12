Barcellona, Xavi: “Napoli avversaria da Champions, noi puntiamo a vincere l’Europa League”

Il tecnico del Barcellona, Xavi Hernandez, ha commentato il sorteggio di Europa League contro il Napoli.

Il tecnico del Barcellona, Xavi Hernandez, ha parlato della sfida di Europa League che giocherà a febbraio il club blaugrana contro il Napoli: “Poco fortunati nel sorteggio. Il Napoli è una squadra degna di partite da Champions League. Spero di arrivare a giocare quella partita in un momento migliore rispetto a quello attuale. Abbiamo due mesi per lavorare e riportare il Barcellona dove merita di stare. Per fare questo dobbiamo provare a vincere l’Europa League. La sfida con il Napoli sarà molto interessante. La vedo anche come un omaggio a Diego Armando Maradona”.