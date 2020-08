Basilea ai quarti: eliminato l’Eintracht. Wolverhampton qualificato

Nessun ribaltone nella serata di Europa League. La ripartenza dopo l’interruzione per la pandemia non aiuta l’Eintracht Francoforte nella missione impossibile di ribaltare lo 0-3 rimediato in casa contro il Basilea. Meno complicata la missione dell’Olympiacos, chiamato a rimontare dopo l’1-1 ottenuto in casa contro il Wolverhampton. Tuttavia la squadra inglese si conferma solida e matura, andando a conquistare con autorevolezza la vittoria che sancisce la qualificazione ai quarti.

BASILEA-EINTRACHT FRANCOFORTE

Lo 0-3 dell’andata mette il Basilea al riparo da giornate no. Gli svizzeri, comunque, non cadono nella trappola di sottovalutare l’avversario e giocano nel migliore dei modi, evitando di concedere all’Eintracht di andare facilmente al tiro. E all’88’ arriva anche la rete della vittoria casalinga: Widmer trova Frei che entra in area, salta due avversari e trafigge Trapp da due passi. Finisce 1-0 e il Basilea vola ai quarti di finale.

WOLVERHAMPTON-OLYMPIACOS

Al Wolverhampton basterebbe lo 0-0, l’Olympiacos deve necessariamente vincere o pareggiare segnando almeno due reti. Insomma per i greci è una vera impresa. La strada, già in salita, si fa ancora più complicata a causa del rigore concesso al Wolverhampton e trasformato da Jimenez. La formazione ellenica prova a pareggiare e nel secondo tempo si rende pericolosa. Decisiva la parata di Rui Patricio su un colpo di testa ravvicinato di Hassan. Finisce 1-0.