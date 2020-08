Bayer, Bender: “Non ci spaventa Lukaku, l’Inter si batte giocando in un modo”

Il capitano del Bayer Leverkusen, prossimo avversario dell’Inter in Europa League, Lars Bender ha presentato la sfida in sala stampa. Match che sarà giocato a Dusseldorf lunedì alle 20. “Voglio parlare solo della mia squadra e non degli avversari – ha detto Bender – L’Inter ha dei grandi giocatori, ma non sarà deciso da Romelu Lukaku o da altri singoli interisti il confronto. Siamo di fronte a una squadra esperta con stelle che da tempo giocano a questo livello, ma possiamo dire lo stesso anche noi. Mi aspetto una partita interessante e ricca di spunti importanti per la qualità che c’è in campo. La cosa importante che noi dobbiamo ricordare in campo è che non importa con chi giochiamo, dobbiamo lavorare come una squadra e aiutarci a vicenda durante i 90′. Solo così si può battere l’Inter”.