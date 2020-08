Berbatov guarda avanti e avvisa il Manchester United: “Lukaku, Sanchez e Young vorranno vendicarsi in finale di Europa League”

Dimităr Berbatov guarda avanti e pensa già alla possibile finale di Europa League che, secondo lui, vedrà protagoniste il Manchester United e l’Inter, che ancora devono disputare le semifinali rispettivamente contro Siviglia e Shakhtar Donetsk. L’ex attaccante, parlando a Betfair, ha commentato come gli ex Red Devils che adesso giocano a Milano vorranno… vendicarsi.

Berbatov: “Lukaku, Sanchez e Young cercano vendetta”

“Lukaku mi preoccupa, ha segnato 23 gol per l’Inter in questa stagione (in campionato, 31 totali ndr), il che è un gran risultato”, ha detto Berbatov. “Ho sempre detto che come calciatore mi piace e che se avesse avuto delle occasioni avrebbe segnato. È veloce e forte, il suo gol di lunedì è stato spettacolare. È il pericolo numero uno per chiunque giochi contro l’Inter”. Ma non solo il super centravanti belga. Secondo Berbatov anche qualche altro giocatore nerazzurro avrà delle motivazioni… extra. “Ci sono anche Alexis Sanchez e Ashley Young, che conoscono bene il Manchester United. E se dovessero giocarci contro in finale, vorranno tutti prendersi una rivincita, vorranno dimostrare allo United che hanno fatto male a lasciarli andare. Lukaku non vedrà l’ora di avere l’opportunità di segnare alla squadra che non ha creduto in lui”, ha avvisato l’ex attaccante bulgaro.

