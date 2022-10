Betis-Roma, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18:45 per la gara del girone di Europa League.

Redazione ITASportPress

Betis-Roma si gioca questa sera, giovedì 13 ottobre 2022 per la quarta giornata del girone di Europa League. Sfida con fischio d'inizio alle 18:45 e grande entusiasmo nel vedere come i giallorossi si porranno davanti al pubblico spagnolo del Benito Villamarin.

Betis-Roma, la situazione

Padroni di casa del Betis a punteggio pieno nel girone e in vetta solitaria, Roma terza, con soli tre punti all'attivo e la voglia di provare a centrare un successo che potrebbe ridare grande fiducia anche in vista delle partite contro Ludogorets e HJK che ne decideranno il passaggio o meno alla fase successiva. In campo per gli spagnoli Luiz Henrique, Canales, Joaquin al servizio di Willian José. Niente Dybala per la squadra di Mourinho: saranno Belotti e Abraham a giocare in avanti.

Probabili formazioni e dove vederla

La partita di Europa League tra Betis e Roma si giocherà come detto, oggi giovedì 13 ottobre alle ore 18.45 presso l'Estadio Benito Villamarin di Siviglia. La partita sarà trasmessa da DAZN. Per vederla in tv sarà dunque necessario connettersi tramite televisori di ultima generazione all'app della piattaforma, oppure ricorrere a una console di gioco come Playstation e Xbox. Terza alternativa è rappresentata da dispositivi come Amazon Fire Stick Tv, Google Chromecast e TIMVISION BOX.

Il match tra spagnoli e italiani sarà visibile in diretta anche su Sky, sintonizzandosi sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 252). L'incontro si potrà seguire anche in streaming grazie a DAZN e a Sky. Nel primo caso basterà collegarsi all'app della piattaforma da smartphone e tablet o al sito ufficiale da pc fisso. Nel secondo grazie a Sky Go anche su dispositivo fisso o mobile. Infine c'è NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Di seguito le probabili formazioni:

BETIS (4-2-3-1): Claudio Bravo; Ruibal, Luiz Felipe, Pezzella, Miranda; Guardado, Guido Rodriguez; Luiz Henrique, Canales, Joaquin; Willian José. All. Pellegrini

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Spinazzola, Matic, Cristante, Vina; Pellegrini; Belotti, Abraham. All. Mourinho