Bruno Fernandes, nessuno come lui tra i giocatori di Premier League. Sui social: “Sempre bello giocare in Italia…”

Non ci sono più parole per descrivere Bruno Fernandes e il suo impatto col Manchester United. Un anno esatto dopo il suo debutto per i Red Devils, il portoghese è diventato la vera stella del club inglese. Non lo dice la stampa, ma lo dicono i numeri. Grazie alla doppietta contro la Real Sociedad in Europa League, il classe 1994 ha realizzato un vero e proprio record di partecipazioni alle reti del suo club.

Bruno Fernandes da record

Come riporta Opta, dal suo esordio datato febbraio 2020 il fantasista portoghese ha partecipato attivamente a ben 52 gol del Manchester United in 58 partite disputate considerando tutte le competizioni. Per lui 33 gol e 19 assist. Nessuno tra i calciatori che militano ora in Premier League ha fatto meglio, anzi. Bruno Fernandes vanta ben 10 partecipazioni in più rispetto ai suoi inseguitori.

Sui social, lo stesso ex Novara, Sampdoria e Udinese ha voluto sottolineare la sua prestazione con uno sguardo anche alla sede in cui l’ha ottenuta, ovvero l’Italia. Il Manchester United ha giocato, infatti, all’Allianz Stadium di Torino a causa delle regole che impediscono agli stranieri di giocare in Spagna (la Real Sociedad doveva essere in casa. “Sempre bello giocare in Italia”, ha scritto il fantasista sui social ricordando in qualche modo anche il suo passato.