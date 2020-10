Celtic- Milan Europa League diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Celtic-Milan si gioca questa sera alle 21.00 il primo match del Girone H di Europa League. Gli scozzesi e i rossoneri cercano i primi punti del gruppo per iniziare col miglior piede possibile il cammino in Coppa.

Celtic-Milan, le probabili formazioni

Entrambe le compagini proveranno a schierare le migliori formazioni possibili. I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il seguente undici: Barkas; Welsh, Ajer, Duffy; Frimpong, McGregor, Brown, Ntcham, Laxalt; Elyounoussi, Griffiths. Il Milan, dal canto suo, vedrà Donnarumma tra i pali. Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez in difesa. Kessié e Tonali in mezzo al campo. Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao agiranno e si muoveranno alle spalle di Zlatan Ibrahimovic.

CELTIC (3-5-2): Barkas; Welsh, Ajer, Duffy; Frimpong, McGregor, Brown, Ntcham, Laxalt; Elyounoussi, Griffiths.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Celtic-Milan si giocherà, come detto, questa sera giovedì 22 ottobre 2020 nel palcoscenico del Celtic Park di Glasgow. Il fischio d’inizio della gara, che sarà la prima in Europa League fra le due formazioni, è in programma alle ore 21.00. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro anche su TV8 al canale 8 del Digitale terrestre ma sarà disponibile anche su Sky, detentrice dei diritti dell’Europa League. I canali per seguire live la partita del Diavolo in Europa League saranno Sky Sport Uno al numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre ma anche Sky Sport al numero 252 del digitale terrestre. La telecronaca sarà curata da Andrea Marinozzi, con il commento tecnico di Fernando Orsi.

Per vedere la gara tra Celtic-Milan in streaming, sarà possibile utilizzare il sito ufficiale di TV8 oppure, per gli abbonati Sky, utilizzando Sky Go anche su pc e notebook: sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, mentre su dispositivi mobili come smartphone e tablet occorrerà prima preoccuparsi di scaricare l’applicazione per sistemi iOS e Android.

In alternativa c’è l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che permette di vedere diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare di Europa League, acquistando uno dei pacchetti offerti.