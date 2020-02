Copenhagen, pazza esultanza al Celtic Park: a farne le spese è… un poliziotto

Succede di tutto in Europa League durante il match tra Celtic e Copenhagen. Clamorosa l’eliminazione dei padroni di casa, come incredibile è quanto accade durante l’esultanza per una rete degli ospiti.

L’esultanza di Biel scatena la reazione della sicurezza ai lati del campo che prova a bloccare o quantomeno a limitare in modo veemente il calciatore. Peccato che la gioia della rete sia talmente tanta che quando il compagno di squadra di Biel, Santos, arriva non c’è nulla da fare neppure per la polizia. Santos, infatti, spintona in maniera veemente un poliziotto. Non si capisce se la spinta sia voluta o solo un effetto della troppa foga, ma l’esito è la caduta dell’uomo con un faccia a faccia successivo non troppo bello.

Alla fine sarà 3-1 per il Copenhagen con tanto di festa sugli spalti e sul campo da parte di giocatori e tifosi, per buona pace delle forze dell’ordine e del pubblico di fede Celtic.