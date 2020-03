Inter-Getafe senza pace. Partita secca e in campo neutro giovedì prossimo sembrava la soluzione che stava cercando di portare avanti la Uefa per la sfida di Europa League. Ma i calciatori nerazzurri sono in quarantena dopo il caso positivo al coronavirus di Daniele Rugani calciatore della Juventus, squadra bianconera che proprio domenica scorsa ha affrontato i nerazzurri. Questo costringerà la Uefa a rinviare il match.