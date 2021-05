De Gea e il foglietto “inutile” nell’asciugamano con le indicazioni sui rigoristi

Nulla è servito al portiere per parare un singolo penalty ai rivali

De Gea appunto. L'estremo difensore dei Red Devils ha sbagliato il tiro dal dischetto ma soprattutto non è stato in grado di parare neppure uno dei calci di rigore precedentemente calciati dagli avversari. Neppure conoscendone le principali caratteristiche. Ebbene sì, perché al termine della gara, è stato reso noto come il portiere del Manchester United avesse un foglietto nel suo asciugamano nel quale erano presenti nel dettaglio le "abitudini" dei rivali nel calciare i penalty.