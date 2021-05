De Gea sbaglia rigore in finale Europa League: sui social attacchi alla compagna Edurne

L'estremo difensore ha sbagliato il rigore decisivo nella finale di Europa League contro il Villarreal

Redazione ITASportPress

Una serata da dimenticare per David De Gea, portiere del Manchester United. Protagonista della finale di Europa League, il portiere dei Red Devils si è trovato non solo a dover provare a parare i rigori con i quali si è deciso il match, ma persino a calciarne uno che, suo malgrado, è stato decisivo in quanto sbagliato.

Un errore che ha visto i tifosi inglesi prendersela con lui ma anche con la sua compagna, la nota artista Edurne. In modo particolare su Twitter, infatti, De Gea è entrato in tendezza e non è difficile ipotizzare quali possano essere stati i commenti dopo il suo errore dagli undici metri.

Purtroppo, però, dalle semplici considerazioni per l'errore si è passati agli insulti e, da come denunciato dalla sua partner, anche a qualcosa di più. "E ancora una volta, si è dimostrato che c'è molto da fare nella società per combattere il machismo", ha scritto Edurne facendo riferimento a molti utenti che le hanno scritto, intasandole la bacheca, commenti negativi e maschilisti. "L'unica fortuna di De Gea è averti conosciuto". "De Gea si consola con Edurne". "La faccia di Edurne quando De Gea non riesce a fare centro". Sono questi alcune delle parole ricevute dalla donna.

De Gea Edurne (getty images)