Di Maria premia la Juve che batte 1-0 il Friburgo. Vincono Roma e Fiorentina

Nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League la Juventus ha vinto allo Stadium per 1-0 con il gol di Di Maria nella ripresa al 53'. Tra sette giorni il ritorno in terra tedesca. Gara molto equilibrata nel primo tempo poi il gol bianconero ha permesso di spostare gli equilibri. Tedeschi in gol con Holer poi annullato dall'arbitro perchè la palla gli era arrivata dopo un tocco con le mani di Ginter. Finale con qualche sussulto ma soprattutto per le condizioni di Chiesa fattosi male nuovamente. La Juve comunque ha meritato la vittoria. La Roma si aggiudica l'andata degli ottavi di Europa League: apre El Shaarawy, finalizzando una splendida azione di contropiede; nel finale raddoppia Kumbulla di testa, su corner di Dybala. Mourinho esce dall'Olimpico con un 2-0 incoraggiante in vista della gara di ritorno, il 16 marzo a San Sebastian. In Conference League la Fiorentina ha superato il Sivasspor per 10 con gol decisivo di Barak al 69'.