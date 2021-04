Dzeko carica la Roma: “Possiamo battere il Manchester United. Per me come derby”

L'attaccante bosniaco dei giallorossi verso la sfida di Europa League contro i Red Devils

Redazione ITASportPress

In una lunga intervista al sito ufficiale della Roma, EdinDzeko ha parlato della sfida di giovedì contro il Manchester United valida per la semifinale d’andata di Europa League. Parole da vero capitano anche se, come noto, la fascia è stata data in questa stagione a Lorenzo Pellegrini dopo alcuni rumors e ipotetici scontri tra il centravanti e il tecnico Fonseca: "Sono contento di poter tornare a Manchester. Da quando ho lasciato il City sei anni fa non ci sono più tornato. Per me sarà una partita speciale", ha detto il bosniaco. "Fino a qualche anno fa per me era un derby, stavolta lo affronterò da giocatore della Roma".

E ancora: "Le gare europee, soprattutto contro avversari di questo calibro, sono qualcosa di speciale. Credo e mi aspetto che la partita contro il Manchester United sarà speciale per tutti noi e mi auguro possa esserci un risultato positivo per noi. Abbiamo raggiunto le semifinali, dovremo dare il massimo. Non capita tutti i giorni di poter giocare partite di questo tipo. Dobbiamo essere consapevoli, prima di tutto. Sappiamo che sono una squadra forte. Il Manchester United è la squadra favorita in queste due partite, ma il fatto che abbiamo raggiunto le semifinali ci dà diritto di crederci. Sappiamo di avere qualità, soprattutto come gruppo, dobbiamo comportarci da squadra. Se lo faremo, nulla sarà impossibile, possiamo batterli".

Un pensiero anche sul giovane Calafiori che si sta ritagliando uno spazio importante in questa annata: "Due anni fa si è infortunato gravemente. Dedicai a lui la tripletta perché patii molto per quell’infortunio. Era ancora molto giovane. Lo è anche adesso, ma ha dimostrato che con il duro lavoro nulla è impossibile. Il suo assist (contro l'Ajax ndr) ha aiutato la Roma a conquistare la semifinale. È una bellissima storia e sono molto felice per lui perché è un bravo ragazzo, educato, oggi non è facile trovarne. Giocare un’altra semifinale europea tre anni dopo quella di Champions con il Liverpool, significa molto per me e per il club".