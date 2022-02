E’ tornato il Barcellona vero al Maradona: Napoli perde 4-2 ed è eliminato

Nulla da fare per i campani che avevano pareggiato 1-1 nel match di andata al Camp Nou

Stasera allo stadio Maradona si è rivisto il Barcellona vero, quello che fu di Messi qualche anno fa con Guardiola in panchina. I catalani hanno battuto il Napoli per 4-2 passando il turno di Europa League. Avvio disastroso per la squadra di Spalletti che in 13’ subisce due gol. Il Barcellona va in rete prima con Jordi Alba e poi con De Jong che pennella una conclusione all’incrocio dei pali. Il Napoli torna in gara con un rigore di Insigne ma prima del termine del primo tempo Piqué segna il 3-1. A inizio ripresa la squadra di Spalletti sembra più propositiva ma il 4-1 di Aubameyang spegne qualsiasi speranza di rimonta. Nel finale gol di Politano per il 4-2 definitivo. Passa il Barça con pieno merito, il Napoli è fuori.