E’ una Roma magica: 4-1 al Feyenoord ed è semifinale contro il Bayer

La Roma ribalta lo 0-1 dell'andata e all'Olimpico conquista la semifinale di Europa League battendo il Feyenoord per 4-1. Gara complicata finita ai supplementari dopo la rete di Dybala al 90' del 2-1 che ha rimesso in corsa i capitolini. Si comincia con tanto nervosismo nel primo tempo, poi a inizio ripresa palo di Pellegrini, e vantaggio firmato da Spinazzola e raddoppio annullato a Cristante. A 10' dalla fine Paixao gela l'Olimpico, ma all'89' ci pensa la Joya a mandare la Roma in scia. Nel 1° supplementare palo di Ibanez, poi El Shaarawy firma il 3-1 e Pellegrini cala il poker nel 2° supplementare. La Roma perde per infortunio Wijnaldum e Smalling ma guadagna il pass per le semifinali di Europa League dove affronterà nel doppio confronto il Bayer Leverkusen.