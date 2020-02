Eriksen straripante, Lukaku implacabile: l’Inter batte 2-0 il Ludogorets

One man show per Christian Eriksen. Il centrocampista danese prende per mano l’Inter e la conduce verso la vittoria sull’insidioso campo del Ludogorets. Un successo importantissimo perché il 2-0 siglato dall’ex Tottenham e da Romelu Lukaku sa tanto di ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale dell’Europa League.

MATCH – In avvio l’Inter si rende pericolosa con il sinistro di Biraghi deviato in angolo. Lo stesso terzino ci riprova al 25′ e Iliev si esalta mettendo in corner. Poi si fa vedere Eriksen, chiuso ancora una volta dal portiere. In generale, però, la manovra nerazzurra sembra lenta e prevedibile. Il primo tempo si conclude a reti inviolate. Nella ripresa, però, l’Inter accelera. Al 50′ Sanchez colpisce il palo. Poi Eriksen chiama Iliev a un intervento difficilissimo. Il portiere del Ludogorets non può nulla al 71′ quando il danese si avventa sulla sponda di Lukaku e trova il destro vincente. Eriksen non si ferma al gol dell’1-0 e colpisce anche una traversa. Nel finale Lukaku manca il raddoppio con un colpo di testa, ma si rifà dal dischetto grazie a un rigore assegnato per fallo di mano: portiere spiazzato e 2-0 finale.