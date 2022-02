Europa League, agli ottavi sarà Atalanta contro Bayer Leverkusen: gli accoppiamenti

Tutti gli accoppiamenti per il torneo

L'Europa League annuncia i suoi accoppiamenti per gli ottavi di finale. Nella sede di Nyon è andato in scena il sorteggio per il prossimo turno del torneo. L'Atalanta è l'unica squadra italiana presente dopo le eliminazioni di Lazio e Napoli, rispettivamente per mano di Porto e Barcellona. Inserita in seconda fascia, la Dea ha pescato il Bayer Leverkusen.