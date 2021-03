Europa League amara per il Milan: Pogba fa sorridere il Manchester United

L’Italia perde un’altra pedina in Europa. In Europa League resiste solamente la Roma, che elimina lo Shakhtar Donetsk. Agli ottavi di finale saluta il Milan: i rossoneri accarezzano il sogno di eliminare il favorito Manchester United, ma escono di scena pagando un episodio. Sorridono i Red Devils, ora favoriti principali per la vittoria finale.

IL MATCH

Lo spartito tattico è subito ben delineato: il Milan si difende e prova a ripartire, mentre il Manchester United spinge sull’acceleratore. Di conseguenza le occasioni sono davvero poche e prevalentemente di marca rossonera, con Kjaer e Saelemakers stoppati da Henderson. A inizio ripresa si sblocca il punteggio, ma a favore dei Red Devils: Meite rilancia male e serve involontariamente Pogba che da pochi passi batte Donnarumma. Il Milan prova subito a replicare con Saelemakers, ma Henderson fa buona guardia con un intervento in tuffo. I rossoneri si rendono pericolosi con Kessie e Ibrahimovic. Finisce 1-0 per lo United.