Europa League, anche il Napoli ai sedicesimi. Roma k.o. a Sofia

L’Italia non sbaglia e fa en plein in Europa League. Dopo i pass ai sedicesimi acquisiti da Roma e Milan la scorsa settimana, ora tocca al Napoli conquistarsi il biglietto per la seconda fase della competizione pareggiando con la Real Sociedad. Decisiva una rete di Piotr Zielinski per agli azzurri che, nonostante il pari nel finale, si assicurano anche il primo posto nel girone, complice la caduta dell’AZ Alkmaar contro il Rijeka. In un match decisamente meno importante dal punto di vista della classifica cade invece la Roma, battuta dal CSKA Sofia.

NAPOLI-REAL SOCIEDAD

La tensione blocca inizialmente il Napoli: allo stadio Diego Armando Maradona comanda la Real Sociedad nella prima mezz’ora. Decisivo Ospina su Portu e Willian José. Al primo affondo, però, il Napoli passa: al 35′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Piotr Zielinski controlla ed esplode un missile imprendibile per il portiere avversario. Gli azzurri controllano la gara e mancano il raddoppio con Lozano in due occasioni: mira imprecisa per il messicano. In pieno recupero arriva il pari della Real con Willian José su assist di Januzaj.

CSKA SOFIA-ROMA

Fonseca lascia spazio a chi ha giocato meno: la Roma, infatti, è già sicura della qualificazione da prima del girone. Ne approfitta il CSKA Sofia che al 5′ è in vantaggio grazie a Rodrigues che sfrutta un errore di Peres e fulmina il portiere avversario. Al 22′ pareggiano i giallorossi con Milanese, bravissimo a stoppare e battere a rete con un tiro al volo, ma poco dopo i bulgari si riportano avanti. Sowe elude la marcatura blanda degli avversari e fa 2-1. Nella ripresa la Roma spreca alcune nitide occasioni con Pedro e Mayoral poco lucidi nelle scelte sotto porta. Non perdona il CSKA che fa 3-1 con Sowe: disastroso Fazio nell’occasione con un retropassaggio sbagliato per il portiere.