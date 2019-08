Europa League, andata degli spareggi: ecco tutti i risultati

Si sono giocate questa sera le partite di andata degli spareggi di Europa League, l’ultima fase utile per accedere alla fase a gironi della competizione. Oltre al k.o. del Torino in casa con il Wolverhampton, da segnalare la sconfitta per 1-0 a Salisburgo dell’Eintracht Francoforte, che nella scorsa edizione è arrivato fino alle semifinali, uscendo di scena contro il Chelsea, che sarebbe divenuto campione. Secche vittorie per 3-0 per l’Astana sul Bate Borisov, del Malmoe sul Bnei Yehuda, del Feyenoord sull’Hapoel Beer Sheva, del Psv Eindhoven sull’Apollon. Anche il Trabzonspor ipoteca la qualificazione col 3-1 in trasferta sull’Aek Atene (tripletta di Ekuban), stesso risultato a favore anche per il Copenaghen sul Riga e dell’Espanyol sullo Zorya. Giovedì prossimo, 29 agosto, i ritorni.

16:00 FC Astana (Kaz)-BATE (Blr) 3-0

17:00 Ararat-Armenia (Arm)-Dudelange (Lux) 2-1

19:00 Malmo FF (Swe)-Bnei Yehuda (Isr) 3-0

19:00 Suduva (Ltu)-Ferencvaros (Hun) 0-0

19:30 Feyenoord (Ned)-H. Beer Sheva (Isr) 3-1

19:30 Ludogorets (Bul)-Maribor (Slo) 0-0

19:45 FC Copenhagen (Den)-Riga FC (Lat) 3-1

20:00 AEK (Gre)-Trabzonspor (Tur) 1-3

20:00 Legia (Pol)-Rangers (Sco) 0-0

20:30 Alkmaar (Ned)-Antwerp (Bel) 1-1

20:30 FCSB (Rou)-Guimaraes (Por) 0-0

20:30 Gent (Bel)-Rijeka (Cro) 2-1

20:30 PSV (Ned)-Apollon (Cyp) 3-0

20:30 Strasburgo (Fra)-Francoforte (Ger) 1-0

20:45 Braga (Por)-Sp. Mosca (Rus) 1-0

20:45 Celtic (Sco)-AIK Stockholm (Swe) 2-0

20:45 Linfield (Nir)-Qarabag (Aze) 3-2

21:00 Espanyol (Esp)-Zorya (Ukr) 3-1

21:00 Partizan (Srb)-Molde (Nor) 2-1

21:00 Slovan Bratislava (Svk)-PAOK (Gre) 1-0

21:00 Torino (Ita)-Wolves (Eng) 2-3