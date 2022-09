Europa League, Arsenal-PSV rinviata per i funerali della regina Elisabetta

La partita di Europa League Arsenal-Psv , in programma giovedì prossimo a Londra alle ore 21 per il gruppo A, è stata rinviata in vista dei funerali della Regina Elisabetta II. "La partita casalinga di UEFA Europa League contro il PSV Eindhoven – scrive il club inglese sul suo sito – è stata rinviata. Il rinvio è stato concordato con la UEFA, la Polizia Metropolitana e i club, dopo la morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II".

La decisione è arrivata in seguito alla scomparsa della Regina Elisabetta II. La gara era inizialmente in programma giovedì 15 settembre 2022 con calcio d'inizio alle 21. Il rinvio di Arsenal-PSV potrebbe essere il primo di una serie: si valuta il da farsi anche in Premier League dove però, probabilmente, nel weekend si giocherà. In bilico, invece, tutte partite che si dovrebbero tenere a Londra dove sarà una settimana inusuale e comprensibilmente particolare fino al funerale di Elisabetta II, fissato per lunedì 19 settembre.