Europa League, Bosz avverte l’Inter: “Abbiamo i mezzi per passare il turno”

È la vigilia di Inter-Leverkusen, gara valevole l’accesso alle semifinali di Europa League. In vista della gara di domani ha parlato il tecnico dei tedeschi, Peter Bosz.

LE PAROLE DI BOSZ

Il tecnico del Bayer Leverkusen Peter Bosz ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l’Inter in Europa League. Queste le parole del tecnico, riportate da Fcinternews.it:

“Abbiamo visto in Italia e anche in Europa che l’Inter è una squadra fortissima, ma noi non temiamo nessuno; abbiamo i mezzi per poterli battere. Dobbiamo far vedere una prestazione ottima senza fare errori, troppi errori si pagano”.

Quali sono i punti forti della squadra? Lukaku è un attaccante difficile da difendere, è lui il vero punto di forza?

“Io voglio parlare solo della mia squadra, non del mio avversario. L’Inter ha grandissimi giocatori in rosa, non dipenderà da Lukaku o da altri giocatori. Giochiamo contro l’Inter, giocatori di esperienza che da tanto tempo si misurano a questi livelli. Ma anche noi siamo forti e con esperienza, per me sarà una partita interessante”.

Il Getafe ha messo sotto pressione l’Inter all’inizio, col modulo che preferite. E’ quello che avete programmato anche voi?

“Non parlo di tattica, la cosa che devo guardare sono i miei giocatori. Vogliamo essere protagonisti, vedremo poi cosa succederà domani”.

Sulla squalifica di Aranguiz.

“Metteremo lì un altro giocatore e giocheremo ancora con undici giocatori. Abbiamo dimostrato in passato di poter sostituire bene i giocatori”