Europa League, Castillejo illude il Milan: il Lilla impone il pari. Finisce 1-1

Occasione sprecata per il Milan in Europa League. I rossoneri accarezzano l’idea di una vittoria sul campo del Lilla, con tanto di sorpasso in vetta alla classifica del girone. E invece la formazione italiana deve accontentarsi di un pareggio che a conti fatti risulta persino stretto per i francesi. Le prossime due gare diventeranno decisive per capire quali saranno le squadre che strapperanno il pass per i sedicesimi di finale.

IL MATCH

I ritmi sono piuttosto bassi nella prima parte di gara. Le prime occasioni da gol sono del Lilla che va al tiro per due volte, al 37′ e al 42′ trovando sempre la risposta attenta e precisa di Donnarumma. Il Milan incassa, ma a inizio ripresa trova il guizzo giusto per sbloccare l’incontro: Tonali pesca Rebic che si invola verso l’area di rigore avversaria prima di servire il liberissimo Castillejo per il più facile dei tap in. Il vantaggio non dura molto perché al 65′ il Lilla pareggia con Bamba, bravo a finalizzare un contropiede della formazione francese con un tiro preciso.