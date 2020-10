Europa League, Celtic-Milan: le formazioni ufficiali. Spazio a Krunic

Dopo la vittoria nel derby, il Milan si tuffa con tanto entusiasmo in Europa League. I rossoneri volano a Glasgow per la prima gara di Europa League con l’intenzione di conquistare i primi punti nella fase a gironi. Inoltre la squadra di Stefano Pioli vuole puntare ad allungare ulteriormente il proprio filotto di risultati utili consecutivi, salito ormai a quota 20. Non sarà semplice, però, fare risultato anche sul campo del Celtic, uscito sconfitto nell’Old Firm contro i Rangers.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le formazioni ufficiali:

Celtic (3-5-1-1): Barkas; Welsh, Duffy, Ajer; Frimpong, Ntcham, Brown, McGregor, Laxalt; Ajeti; Griffiths

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali, Castillejo, Diaz, Krunic; Ibrahimovic.