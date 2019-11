Europa League, colpo Astana: Manchester United battuto 2-1. Ok Getafe e Krasnodar

Il Manchester United cade nella lunghissima trasferta in Kazakistan. L’Astana, infatti, vince 2-1 e conquista i primi punti di questa Europa League, ma bisogna dire che i Red Devils, ampiamente rimaneggiati come anticipato in conferenza da Solskjaer, erano già qualificati ai sedicesimi di finale: vantaggio inglese di Lingard, rimonta firmata Shomko e autorete di Bernard. Nelle altre due gare iniziate alle ore 16.50, valide per la quinta giornata, vittorie di misura di Krasnodar e Getafe, rispettivamente in casa contro il Basilea e fuori casa col Trabzonspor. Le due formazioni che hanno trovato il successo restano appaiate in classifica a quota 9 punti: Basilea primo e già qualificato, ultimo posto per il Trabzonspor, fermo a un solo punto.

Undici gare si giocheranno alle 18.55, fra cui la Roma sul campo del Basaksehir, dieci invece alle 21, fra cui Lazio-Cluj.