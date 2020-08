Europa League, Cucurella avverte l’Inter: “Vogliamo passare, daremo tutto”

Bufera in casa Inter, ma non c’è tempo per altre polemiche visto che incombe la sfida con il Getafe. A parlare è il terzino del club madrileno Marc Cucurella che carica gli spagnoli.

LE PAROLE DI CUCURELLA

“Possiamo fare qualcosa di storico. Penso che queste settimane ci siano state servite per riposare, liberare le nostre menti e preparare bene la partita dopo un finale di stagione così difficile. Daremo tutto per cercare di passare il turno. La partita di mercoledì prossimo è una finale. L’Inter è una grande squadra, ma proveremo a combattere con le nostre armi”.