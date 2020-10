Europa League, dai 2 milioni del Dundalk agli oltre 700 del Tottenham: la classifica del valore delle squadre. Italiane in top 10

Questa sera inizierà l’Europa League 2020-21. Tante squadre, come al solito, parteciperanno alla lunghissima competizione. Alcune a sorpresa, altre, sono delle conferme specializzate nella seconda coppa europea per club. Impegnate in questa stagione anche tre italiane con Milan, Roma e Napoli. Transfermarkt ha definito il valore delle varie compagini che scenderanno in campo da stasera. In top 10 tante big ma partendo dalle retrovie troviamo anche rose che valgono appena 2 milioni…

Non ce ne vogliano le altre squadre, ma la nostra classifica partirà dall’ultima per valore, per poi passare alla top 10 con uno sguardo alle rivali delle italiane.