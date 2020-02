Europa League, Gent-Roma: le formazioni ufficiali

Dopo la vittoria di misura dell’andata, la Roma cerca di completare l’opera conquistando la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Per approdare al turno successivo dovrà passare indenne dal campo del Gent. I giallorossi passerebbero anche in caso di sconfitta con una rete di differenza, a patto di non terminare con l’1-0. In tal caso, tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Fischio d’inizio alle ore 18.55. Queste le scelte di formazione:

Gent (4-3-1-2): Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums; Bezus; Depoitre, David

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko