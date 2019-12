Europa League, gli accoppiamenti dei sedicesimi: Ludogorets-Inter e Roma-Gent

AZ Dopo aver conosciuto gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League, sveliamo quanto accaduto a Nyon per quanto riguarda i sorteggi dei sedicesimi di finale di Europa League (finale a Danzica il prossimo 27 maggio). Andata dei sedicesimi il 20 febbraio e il ritorno il 27.

LE ITALIANE – Sorteggio buono per l’Inter, che sfiderà i bulgari del Ludogorets (in passato anche avversari del Milan, sempre in Europa League). La Roma sarà in campo il 20 febbraio (gara di andata all’Olimpico) contro il Gent, formazione belga. È andata molto bene quindi alle squadre del nostro calcio, così come in Champions, a parte Napoli-Barcellona.

LE ALTRE – Sarà una splendida doppia sfida quella fra Eintracht e Salisburgo, due squadre che giocano un calcio molto propositivo ed offensivo. Il Manchester United pesca il Bruges, lo Shakhtar – eliminato dalla Champions per mano dell’Atalanta – pesca il Benfica e non sarà per nulla semplice né per una né per l’altra. Ajax impegnato con il Getafe, Siviglia che comincerà a Cluj.

Ecco il tabellone:

Wolverhampton-Espanyol

Sporting Lisbona-Istanbul Basaksehir

Getafe-Ajax

Bayer Leverkusen-Porto

Copenaghen-Celtic

Apeol Nicosia-Basilea

Cluj-Siviglia

Olympiacos-Arsenal

AZ Alkmaar-LASK Linz

Bruges-Manchester United

Ludogorets-Inter

Eintracht Francoforte-Salisburgo

Shakhtar Donetsk-Benfica

Wolfsburg-Malmoe

Roma-Gent

Rangers-Braga