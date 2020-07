Europa League, per l’Inter Rangers o Bayer Leverkusen. Roma, dopo il Siviglia Olympiacos o Wolverhampton

Ripartono le coppe e riparte anche l’Europa League. Dopo la lunga sosta a causa dello stop per il coronavirus, anche l’Europa League è pronta a scendere in campo. Le sfide si terranno dal 5 e 6 agosto, quando si giocheranno otto partite: sei match di ritorno e due sfide secche, quelle che vedranno protagoniste Inter e Roma. Alle 13 a Nyon sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per la Final-Eight, il format scelto dalla UEFA per completare la competizione.

Queste le date scelte per terminare il torneo:

5-6 agosto: ritorno degli ottavi di finale

10-11 agosto: quarti di finale

16-17 agosto: semifinali

21 agosto: finale a Colonia

Queste le squadre e la situazione in questo momento:

Rangers-Bayer Leverkusen 1-3 (Andata)

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk 1-2 (Andata)

Basaksehir-Copenaghen 1-0 (Andata)

Eintracht Francoforte-Basilea 0-3 (Andata)

Lask Linz-Manchester United 0-5 (Andata)

Olympiacos-Wolverhampton 1-1 (Andata)

Inter-Getafe

Roma – Siviglia

Questi gli accoppiamenti:

Vincente tra Wolfsburg-Shakhtar Donetsk vs Eintracht Francoforte-Basilea

Vincente tra Lask Linz-Manchester United vs vincente tra Basaksehir-Copenaghen

Vincente tra Inter-Getafe vs Rangers-Bayer Leverkusen

Vincente tra Olympiacos-Wolverhampton vs Roma-Siviglia

