Europa League, gol da record per l’Omonia Nicosia: rete da distanza mai vista prima

L’Omonia Nicosia entra nella storia dell’Europa League. Nel corso della sfida di Coppa, in casa contro il Psv, ecco il gol di Jordi Gomez che fa siglare un record mai visto prima nel torneo. Un gol, quello del momentaneo vantaggio, da ricordare…

Il gol dalla distanza di Jordi Gomez

Come riporta Opta, la rete di Jordi Gomez per l’Omonia Nicosia contro il Psv entra a tutti gli effetti nei record dell’Europa League. Il suo gol, siglato da ben 56 metri, è quello messo a segno dalla maggiore distanza mai vista prima nell’intero torneo. Il calciatore della squadra di casa ha battuto il precedente primato di Kemar Roofe dei Rangers stabilito solamente una settimana fa.

Un gol storico ma che, come si nota dal punteggio finale, purtroppo non è valso neppure un punto all’Omonia che si è dovuta arrendere al Psv per 1-2.