Europa League, i risultati degli spareggi

Si sono giocate questa sera le gare playoff per l’accesso alla fase a gironi di Europa League. Sorride il Tottenham che ha superato il Maccabi Haifa con la doppietta di Lo Celso, la tripletta di Kane e le reti di Lucas e Dele Alli. Chery al 17′ aveva portato gli ospiti sull’1-1, ma il pareggio ha retto solo tre minuti. Vittorie interne per Cluj, Slovan Liberec e Dinamo Zagabria rispettivamente su KuPS, APOEL Nicosia e Tallinn. Il Celtic passa a Sarajevo, fa festa anche il Rangers, che batte 2 a 1 il Galatasaray. Esultano Qarabag, Psv e Ludogorets, che non riscontrano problemi sui campi di Legia Varsavia, Rosenborg e Dynamo Brest. Il Granada elimina gli svedesi del Malmoe, l‘Aek si sbarazza del Wolfsburg. Sprofonda lo Sporting Lisbona, che cade 1-4 contro il Lask.

I risultati:

Cluj-KuPS 3-1

Ararat Armenia-Crvena Zvezda 1-2

Slovan Liberec-APOEL Nicosia 1-0

Dinamo Zagabria-Flora Tallinn 3-1

Malmo-Granada 1-3

Sporting Charleroi-Lech Poznan 1-2

Rosenborg-PSV 0-2

Hapoel Beer Sheva-Viktoria Plzen 1-0

Dynamo Brest-Ludogorets Razgrad 0-2

Copenhagen-Rijeka 0-1

Sarajevo-Celtic 0-1

Legia Varsavia-Qarabag 0-3

Standard Liegi-Fehervar 3-1

Dundalk-Klaksvikar Itrottarfelag 3-1

Basilea-Cska Sofia 1-3

Young Boys-Tirana 3-0

AEK Atene-Wolfsburg 2-1

Rangers-Galatasaray 2-1

Sporting Cp-LASK 1-4

Tottenham-Maccabi Haifa 7-2