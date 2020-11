Europa League, il Lilla fa piccolo il Milan battuto 3-0. Tripletta di Yazici

Notte amara per il Milan battuto nettamente in casa dal Lilla. I rossoneri sotto 3-0 dopo un’ora di gioco, con tripletta di Yazici. Un’ingenuità di Romagnoli regala al Lille un rigore, trasformato dal turco per il gol del vantaggio. Nella ripresa ancora Yazici trova la doppietta grazie a un errore di Donnarumma e dopo 3′ fa addirittura il tris. All’Europa si potrà ripensare fra due settimane. Col Lilla che ora è primo nel gruppo H a +1 sul Milan, che ha 3 punti di vantaggio sullo Sparta Praga e 5 sul Celtic.

Tabellino

MILAN-LILLE 0-3

Marcatori: 21′ rig., 55′ e 58′ Yazici (L)

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali (62′ Bennacer); Castillejo (46′ Leao), Brahim Diaz (78′ Hauge), Krunic (46′ Calhanoglu); Ibrahimovic (62′ rebic). All. Pioli

LILLE (4-2-3-1): Maignan; Zeki Celik, Fonte, Botman, Bradaric; Xeka (66′ André), Renato Sanchez (80′ Soumaré); Ikoné (66′ Lihadji), Yazici (80′ Burak Yilmaz), Bamba (84′ Mandava); David. All. Galtier



Ammoniti: Xeka (L), Celik (L), Romagnoli (M)