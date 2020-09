Europa League: il Milan ribalta il Bodo Glimt e va avanti

Il Milan fa un altro passo verso la qualificazione alla fase a gironi dell’Europa League. La squadra rossonera a San Siro, priva di Ibrahimovic, ha battuto per 3-2 il Bodo Glimt. Non proprio una passeggiata per la squadra di Pioli che ha trovato un avversario scorbutico e tra l’altro passato in vantaggio al quarto d’ora con Junker. Immediato arriva il pari di Calhanoglu. Dopo la mezz’ora il turco, di tacco, serve al giovane Colombo la rete del 2-1. Calhanoglu firma la doppietta a inizio ripresa, Hauge la riapre subito dopo ma non basta ai norvegesi per ritornare in parità. Il Milan adesso se la vedrà con i portoghesi del Rio Ave che hanno eliminato il Besiktas.

MILAN-BODO GLIMT 3-2

15′ Junker (BG), 16′, 50′ Calhanoglu (M), 32′ Colombo (M), 55′ Hauge (BG)



MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessiè, Bennacer (80′ Tonali); Castillejo (65′ Krunic), Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo (57′ Maldini). All. Pioli



BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted (83′ Solbakken), Moe, Lode, Bjorkan; Fet (65′ Konradsen), Berg, Saltnes; Zinckernagel, Junker, Hauge. All. Knutsen