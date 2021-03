Europa League, il Milan sorride a metà: 1-1 in casa del Manchester United

Il Milan tira un sospiro di sollievo e sorride. I rossoneri, infatti, rischiano grosso contro il Manchester United, ma limitano i danni e strappano un 1-1 che ha un peso notevole in ottica qualificazione. Ora alla squadra di Stefano Pioli può bastare il pareggio per 0-0 in casa, condannando i Red Devils a scoprirsi.

IL MATCH

Il copione della gara diventa presto definito: il Manchester detta la partita, ma deve fare i conti con il pressing del Milan, che costringe i Red Devils a non giocare il pallone con lucidità e precisione. Tanti gli errori in fase di impostazione da parte degli inglesi, bravi comunque a salvarsi dalle folate dei rossoneri con una difesa spesso attenta nell’esecuzione del fuorigioco (ben due i gol annullati agli uomini di Stefano Pioli per posizione irregolare), mentre un tocco di mano vanifica la prodezza di Kessie. L’occasione più nitida del primo tempo capita a Maguire sugli sviluppi di un corner, ma il difensore inglese spreca tutto sparando sul palo da posizione invitante. Nella ripresa, però, la mira dello United torna quella nota a tutti e si sblocca l’incontro: al 52′ Fernandes pesca Diallo, che di testa fa 1-0. Il Milan fatica a reagire e sfiora il gol solamente con Krunic. Si rammarica il Manchester per l’occasione sciupata da James, che spreca da ottima posizione. In pieno recupero arriva la gioia per i rossoneri: Simon Kjaer insacca di testa con un grande stacco sugli sviluppi di un calcio d’angolo.