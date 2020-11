Europa League, il Napoli vince nel ricordo di Maradona. La Roma c’è: 2-0 al Cluji

Le italiane non sbagliano in Europa League. Nella serata dedicata a Diego Armando Maradona, scomparso ieri in Argentina, il Napoli non delude le aspettative e si impone con merito sul Rijeka per 2-0 con le reti di Politano e Lozano, mettendo un’ipoteca sul passaggio del turno. Si avvicinano i sedicesimi anche per la Roma, che conquista i tre punti contro il Cluji e vola in testa al proprio girone. Per i giallorossi decide un’autorete di Debeljuh e un gol di Veretout.

NAPOLI-RIJEKA

Fuori dal San Paolo si vive il lutto collettivo per la scomparsa di Maradona. In campo, invece, l’Europa League inizia a delineare i valori di una classifica corta nel raggruppamento del Napoli. La formazione di Gattuso è chiamata a una prestazione di altissimo livello e risponde presente, comandando il gioco fin dalle prime battute. Elmas e Demme sfiorano la porta del Rijeka. Politano e Di Lorenzo migliorano con la mira, ma il portiere Nevistic si supera. Neppure il portiere può evitare lo svantaggio sul finire di primo tempo quando Zielinski trova Politano che in spaccata deposita il pallone in rete. Nella ripresa il Napoli comanda ancora il gioco, ma non trova il gol della sicurezza fino al 75′ quando Lozano si trova a tu per tu con il portiere e trova la freddezza giusta per infilarlo.

CLUJI-ROMA

La Roma non brilla nel primo tempo. Il Cluji cerca appena può di colpire in contropiede. I giallorossi sfiorano il vantaggio con Mayoral che calcia di potenza e trova la risposta del portiere Balgradean. Nella ripresa, al 49′, i capitolini sbloccano il risultato grazie a un autogol di Debeljuh che devia involontariamente una punizione di Veretout. Lo stesso Veretout raddoppia al 67′ su calcio di rigore dopo l’atterramento in area di Mkhitaryan. Il 2-0 basta alla Roma per conquistare i tre punti.